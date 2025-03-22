Уиткофф заявил, что Трамп хочет избежать применения силы против Ирана

Президент США Дональд Трамп старается выстроить диалог с Ираном и урегулировать проблему ядерной программы Тегерана за столом переговоров, чтобы не применять силу.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

По признанию Карлсона, у него создается такое впечатление, что многие как внутри американской администрации, так и вне ее пытаются подтолкнуть Трампа к применению военной силы против Ирана. Однако президент США, как кажется, стремится сначала попробовать урегулировать проблему мирным путем. «Да, это верно», - ответил Уиткофф.

«Я думаю, он хочет иметь дело с Ираном, проявляя уважение. Он хочет построить с ними доверительные отношения, если это возможно. И в этом заключается его директива своей администрации. Надеюсь, что иранцы воспримут это положительно», - добавил спецпосланник.

«И президент [Трамп] - это президент, который не хочет начинать войну. Он скорее использует военную силу, чтобы остановить войну. Надеюсь, в этом не будет необходимости. Надеюсь, мы сможем сделать это за столом переговоров», - резюмировал Уиткофф.

7 марта Трамп написал в Truth Social, что направил в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.

Источник: ТАСС