В Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X

На фоне масштабных протестов в Турции несколько аккаунтов оппозиционных деятелей в соцсети X были заблокированы.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает газета, действия протестующих стали ответом на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Выступления начались, несмотря на временный запрет правительства проводить собрания.

«Большинство заблокированных аккаунтов — это «аккаунты активистов, связанных с университетами, которые в основном делились информацией о протестах, о том, куда идти студентам», — говорится в материале.

Источник: Gazeta.Ru