Следком РФ: За терактом в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства

Теракт в подмосковном Crocus City Hall год назад был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Для совершения атаки были привлечены члены международной террористической организации.

Она добавила, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск.

Петренко отметила, что указанные лица «завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, - и организовали их обучение за границей».

На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела.

Еще ряд фигурантов объявлены в розыск.

В зависимости от роли в совершении преступлений, «привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность».

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник» ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.

Было возбуждено уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации «Вилаят Хорасан» (афганский филиал ИГИЛ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы.

В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потерпевшими признаны более 1,7 тысячи человек.

Источник: «Интерфакс»