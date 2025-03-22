Посол Пакистана соболезнует Азербайджану в связи с гибелью солдат под лавиной в Гядабее

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью двух военнослужащих в Гядабее.

Соответствующую публикацию дипломат сделал на своей странице в социальной сети Х.

"Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу братского Азербайджана в связи с трагической гибелью двух солдат в результате схода снежной лавины в Гядабее 19 марта. Наши молитвы с их семьями», - написал посол в соцсети.