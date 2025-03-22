Посол Пакистана соболезнует Азербайджану в связи с гибелью солдат под лавиной в Гядабее
Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью двух военнослужащих в Гядабее.
Соответствующую публикацию дипломат сделал на своей странице в социальной сети Х.
"Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу братского Азербайджана в связи с трагической гибелью двух солдат в результате схода снежной лавины в Гядабее 19 марта. Наши молитвы с их семьями», - написал посол в соцсети.
Martın 19-da Gədəbəydə qar uçqunu nəticəsində iki əsgərin faciəvi şəkildə həlak olması ilə bağlı qardaş Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Dualarımız onların ailələri ilədir.@AzerbaijanMFA — Qasim Mohiuddin 🇵🇰 (@QasimMFA) March 22, 2025
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