Президент США Дональд Трамп назвал свои беседы с российским коллегой Владимиром Путиным рациональными.

Такое заявление прозвучало в беседе с журналистом портала Outkick Клэем Трэвисом.

«Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто остановит Путина, кроме меня. И я думаю, что смогу остановить его, — пообещал американский лидер. — У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать».

Трамп также выразил удивление по поводу того, что, несмотря на постоянную глобальную демонизацию России, между Москвой и Вашингтоном не происходило никаких крупных стычек.

«Я очень хорошо знаю [Путина]. Он не начинал открытое противостояние, когда я был президентом [в первый раз]», — сказал Трамп, напомнив, что во время российско-грузинского конфликта в 2008 году Соединенные Штаты возглавлял Джордж Буш — младший, на момент вхождения Крыма в состав России в 2014-м хозяином Овального кабинета был Барак Обама, а специальная военная операция на Украине началась при Джо Байдене.

Источник: Lenta.ru