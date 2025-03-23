США ждут настоящего прогресса на переговорах с РФ в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты ожидают, что на переговорах с Россией в Саудовской Аравии по урегулированию украинского кризиса будет достигнут настоящий прогресс.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Полагаю, что 24 марта в Саудовской Аравии будет виден настоящий прогресс, в частности по вопросу прекращения огня в Черном море, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - После этого естественным образом будет идти движение в сторону полного прекращения огня".

Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Источник: ТАСС