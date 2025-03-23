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Тиаго Мотта покинул пост главного тренера «Ювентуса»

First News Media21:35 - Сегодня
Тиаго Мотта покинул пост главного тренера «Ювентуса»

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» уволил главного тренера Тиагу Мотту.

Новым наставником туринцев станет Игор Тудор. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Тиаго Мотта освобожден от обязанностей тренера основной мужской команды. Футбольный клуб «Ювентус» также объявляет, что мужскую первую команду теперь возглавит Игорь Тудор, который проведет свою первую тренировку 24 марта», — говорится в заявлении.

Тудор ранее работал ассистентом у Андреа Пирло. Также известно, что за досрочное расторжение контракта Мотта получит €20 млн. Под его руководством «Ювентус» расположился на пятой строчке Серии А, набрав 52 очка за 29 игр.

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