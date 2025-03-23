Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму.

Как отмечает телеканал A haber, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявляются обвинения в рамках двух разбирательств. Одно касается коррупции в мэрии, другое - пособничества терроризму. Отмечается, что он арестован в рамках дела о коррупции. Между тем в ходатайстве обвинения указаны обвинения в "пособничестве вооруженной террористической организации", "создании преступной организации", "фальсификации результатов тендеров", "взяточничестве".