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Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

First News Media11:25 - Сегодня
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму.

Как отмечает телеканал A haber, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявляются обвинения в рамках двух разбирательств. Одно касается коррупции в мэрии, другое - пособничества терроризму. Отмечается, что он арестован в рамках дела о коррупции. Между тем в ходатайстве обвинения указаны обвинения в "пособничестве вооруженной террористической организации", "создании преступной организации", "фальсификации результатов тендеров", "взяточничестве".

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