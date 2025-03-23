В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины

Встреча представителей США и Украины завершилась в Эр-Рияде.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустамом Умеровым покинула зал переговоров, передает корреспондент ТАСС.

Консультации длились около двух часов. Помимо Умерова, в них участвовал заместитель главы офиса президента Павел Палиса. В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.

24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. Делегацию РФ возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Темой консультаций станет возобновление черноморской зерновой инициативы - такой договоренности достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Ранее Карасин сообщил ТАСС, что российская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию.