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В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины

First News Media23:40 - 23 / 03 / 2025
В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины

Встреча представителей США и Украины завершилась в Эр-Рияде.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустамом Умеровым покинула зал переговоров, передает корреспондент ТАСС.

Консультации длились около двух часов. Помимо Умерова, в них участвовал заместитель главы офиса президента Павел Палиса. В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.

24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. Делегацию РФ возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Темой консультаций станет возобновление черноморской зерновой инициативы - такой договоренности достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Ранее Карасин сообщил ТАСС, что российская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию.

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