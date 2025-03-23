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Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников

First News Media11:50 - Сегодня
Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников

Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа.

Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

«Израиль через египетских посредников предложил движению ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников, удерживаемых в Газе», — сказано в статье.

Так, план Израиля предполагает, что на первом этапе палестинское движение освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших, далее последует перемирие сроком в 40 дней.

Позже движение ХАМАС должно будет одновременно освободить всех оставшихся заложников. По словам источников, предложение Израиля поддерживают Соединенные Штаты.

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