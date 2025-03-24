Задержаны подозреваемые в серии краж в Баку

В полицию поступила информация о краже 1 600 манатов на территории Хатаинского района Баку.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники 36-го отдела полиции Хатаинского районного управления полиции в ходе проведенных мероприятий задержали подозреваемых в совершении преступления ранее судимых 23-летнего Н.Эминова и 38-летнего А.Исмайылова.

Кроме того, был установлен и задержан ранее судимый 44-летний Э.Велибеков, подозреваемый в краже ноутбука, телевизора и сумки с одеждой стоимостью 500 манатов на территории Ясамальского района.

По данным фактам ведется расследование.