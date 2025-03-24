На Трампа подадут в суд

Коалиция образовательных организаций США подаст судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за ликвидации министерства образования.

Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на Национальную образовательную ассоциацию.

«Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США», - говорится в сообщении ассоциации.

По информации коалиции, ликвидация министерства ставит под угрозу миллионы студентов, учителей английского языка и других лиц, которые зависят от программ федерального ведомства.