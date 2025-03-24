Сторонники оппозиции несут ответственность за волну насилия в Турции - Эрдоган

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) и ее лидер Озгюр Озель несут полную ответственность за волну насилия в Турции.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров.

"Мы с беспокойством наблюдали за событиями, которые быстро переросли в насилие после того, как лидер главной оппозиционной партии призвал людей выйти на улицы. За последние несколько дней 123 наших полицейских получили ранения в результате нападений маргинальных организаций и городских хулиганов", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что председатель партии и его сторонники, выведшие людей на улицы, несут всю ответственность за травмы полицейских, разбитые окна владельцев магазинов и ущерб государственной собственности.

Эрдоган добавил, что все это будет рассмотрено в парламенте, а соответствующие правовые заключения будут переданы в суд.