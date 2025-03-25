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Переговоры экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершились - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:05 - Сегодня
Переговоры экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершились - ОБНОВЛЕНО

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Подробности переговоров не разглашаются.

21:00

Представители России и США продолжили переговоры в Эр-Рияде после очередного перерыва, объявленного около часа назад.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Консультации продолжаются более девяти часов. Ранее стороны трижды объявляли паузу в переговорах.

По словам источника, делегации уже планировали завершить консультации, однако встреча продолжилась.

17:56

Консультации между РФ и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) возобновились после второго краткого перерыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются уже более шести часов.

12:43

Представители России и США начали переговоры в Эр-Рияде по разрешению конфликта в Украине.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил источник ТАСС, близкий к российской делегации.

Сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля.

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