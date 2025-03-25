Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к премьер-министру Великобритании

Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили обращение премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру.

Представляем обращение:

- Уважаемый Премьер-министр,

Мы – религиозные лидеры Азербайджана, где последователи различных религий исторически жили вместе в мире и согласии, обращаемся к Вам с тем, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с последним вводящим в заблуждение письмом, адресованным Вам главой епархии армянской церкви в Соединенном Королевстве и Ирландии, епископом Овакимом Манукяном вместе с несколькими религиозными деятелями Великобритании. Если посмотреть на политические события в нашем регионе через религиозную призмы, то это письмо содержит ложную информацию и явно является частью усилий, направленных на то, чтобы поставить под угрозу нынешний мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Единственной причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном стала оккупация Арменией Карабахского региона нашей страны на протяжении более 30 лет. После освобождения Азербайджаном своих территорий и восстановления суверенитета и территориальной целостность вдоль своих международно признанных границ конфликт закончился.

Граждане Армении, в настоящее время предстающие перед судом в Азербайджане, не являются «пленными» или «военнопленными». Имеется множество достоверных и конкретных доказательств того, что в 1991-2023 годах, как и в последние годы существования СССР, Армения в рамках своей военной агрессии против Азербайджана совершила тяжелые военные преступления против азербайджанцев. В отчете 2019 года «О военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственности Республики Армения», опубликованном в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН (a/74/676 – S/2020/90), представлена подробная информация о преступлениях против человечности, совершенных армянами во время оккупации: https://t.co/bSVDxuJYSZ.

Несмотря на необоснованные утверждения некоторых лиц, обеспечивается право на адвоката этих лиц, они никогда не жаловались на плохое обращение, а судебный процесс проводится прозрачно. Недавно - 13 марта, в заключении Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям (a/HRC/VGAD/2024/46), были отклонены претензии по делу Рубена Варданяна, и подтверждено, что азербайджанская сторона обеспечила юридические процедуры в соответствии с международными стандартами.

Этот судебный процесс является частью постконфликтных усилий Азербайджана по обеспечению прав невинных жертв агрессии, осуществлению правосудия и привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в военной агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Поэтому призывы к освобождению этих армян являются признаком неуважения к тысячам азербайджанцев, ставших жертвами военных преступлений, а также вмешательством в судебную систему Азербайджана. Эти призывы также являются оскорблением и нарушением международных норм, а также основных принципов человечности. С безнаказанностью нельзя мириться.

Уважаемый Премьер-министр, Азербайджан – уникальное пространство в мире, где религиозное и культурное разнообразие считается духовным богатством. Мультикультурализм является государственной политикой в Азербайджане, и мы гордимся тем, что в то время, когда в мире усиливается этническая, религиозная и расовая дискриминация, Азербайджан признан примером сосуществования в гармонии и благополучии мусульман, христиан, евреев и представителей других конфессий.

Мы все знаем, что это характерно и для Англии. Здесь приверженность инклюзивности, интеграции и взаимному уважению позволила людям всех слоев общества развиваться и жить в гармонии.

Азербайджанская община, живущая и развивающаяся в Великобритании, является ярким примером гостеприимства и солидарности британского общества. Оставшийся в прошлом конфликт между Арменией и Азербайджаном не имеет ничего общего с религией.

К сожалению, некоторые армянские религиозные деятели использовали противоречивую религиозную риторику в контексте бывшего конфликта между Арменией и Азербайджаном для нарушения мирного процесса.

Хотя неудивительно, что эти внутренние разногласия в армянском обществе теперь распространились и на другие страны, вызывает беспокойство привлечение архиепископа Лондонского и некоторых других религиозных лидеров Великобритании к политическим дискуссиям в нашем регионе, основанным на ложных комментариях.

Армения и Азербайджан ведут интенсивные мирные переговоры с 2020 года. Несмотря на значительный прогресс, некоторые вопросы остаются нерешенными. Мы благодарны Великобритании за ее сбалансированную позицию по бывшему конфликту между Арменией и Азербайджаном и за поддержку нынешнего мирного процесса в нашем регионе.

Убеждены, что британское правительство и впредь продолжит поддержку усилий Азербайджана по установлению прочного мира в регионе, а также обеспечению справедливости для своих граждан. Мы желаем Вам самого наилучшего в Вашей очень ответственной деятельности и молимся за дальнейшее процветание и благополучие народа Соединенного Королевства.

Искренне,

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

Председатель Управления мусульман Кавказа

епископ Алексий

глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви

Милих Евдаев

руководитель Общины горских евреев Азербайджана

Александр Шаровский

руководитель бакинской Общины европейских евреев

Роберт Мобили

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины

Замир Исаев

председатель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов.

Источник: АЗЕРТАДЖ