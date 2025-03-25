Министр обороны Украины рассказал, о чем удалось договориться в Эр-Рияде

На переговорах между Украиной и Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Как передает УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который принимал участие в переговорах.

Он отметил, что "двусторонние технические консультации в Рияде" были сосредоточены "на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей". По его словам, эта встреча - "логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде".

Он перечислил ключевые результаты, которых удалось добиться в ходе переговоров.

Во-первых, как отметил министр, "все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море". При этом он отметил принципиальный момент для Украины.

"Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", - подчеркнул Умеров.

Во-вторых, отметил он, "все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".

Третий результат переговоров – то, что "все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей".

Кроме того, по словам министра, "все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира".