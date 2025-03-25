МИД РФ: передача Запорожской АЭС Украине или другой стране невозможна
Министерство иностранных дел России констатировало невозможность передачи Запорожской АЭС Украине или другой стране, передает РТ.
«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остаётся лишь признать», — добавили представители внешнеполитического ведомства.
Также в России назвали абсурдом идею эксплуатации ЗАЭС международными организациями.
Ранее стало известно, что во время телефонной беседы Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом идею о передаче Запорожской атомной электростанции под контроль США.
221