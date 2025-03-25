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Кремль опубликовал список подпадающих под действие моратория на удары энергообъектов

First News Media23:49 - 25 / 03 / 2025
Кремль опубликовал список подпадающих под действие моратория на удары энергообъектов

Кремль опубликовал на своем сайте согласованный между Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

В список вошли:

1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

4. Атомные электростанции;

5. Дамбы гидроэлектростанций.

"Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в информации.

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