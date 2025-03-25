Кремль опубликовал список подпадающих под действие моратория на удары энергообъектов
Кремль опубликовал на своем сайте согласованный между Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
В список вошли:
1. Нефтеперерабатывающие предприятия;
2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
4. Атомные электростанции;
5. Дамбы гидроэлектростанций.
"Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен.
В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в информации.