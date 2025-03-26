В Агджабеди педофил ждет достижения своей жертвой совершеннолетия, чтобы жениться на ней

Уже несколько дней новость о том, что 13-летняя девочка родила ребенка от 24-летнего педофила в Агджабеди, занимает центральное место в повестке дня.

Как сообщает «Qafqazinfo», об этом написала на своей странице в Facebook председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде.

По ее словам, мужчина, приговоренный по статье 152.4.1 к 6 годам лишения свободы, был освобожден из Бакинского следственного изолятора с назначением ему условного наказания на основании статьи 70 УК с испытательным сроком в 1 год.

К. Агазаде сообщила, что теперь этот 24-летний парень живет в одном доме с той самой несовершеннолетней в ожидании заключения с ней брака по достижении ею 18 лет.

«Исполнительная власть Агджабединского района якобы взяла ситуацию под контроль. Семья несовершеннолетней отказалась от девочки», - сообщила Агазаде.

В МВД же сообщили, что родители девочки были приглашены в районное отделение полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. Девочка была взята под профилактическое наблюдение и передана на попечение родителей.

Источник: Qafqazinfo