В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО
В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение.
Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 46 км к северо-востоку от Гянджинской станции в Самухском районе (Мингячевирское водохранилище).
В близких к эпицентру населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
17:50
В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. Подземные толчки были зафиксированы в 17: 09 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 10 км.
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