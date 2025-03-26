В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 46 км к северо-востоку от Гянджинской станции в Самухском районе (Мингячевирское водохранилище).

В близких к эпицентру населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.

17:50

В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. Подземные толчки были зафиксированы в 17: 09 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 10 км.