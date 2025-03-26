Норвегия предоставит помощь Украине на 8 млрд долларов

Сумма финансовой и военной помощи, которую Норвегия предоставит Украине в 2025 году, составит $8 млрд.

Как передает «Известия», об этом заявила глава минтруда Норвегии Тонье Бренна.

«В этом году мы необычайно увеличиваем наш вклад в помощь Украине. Таким образом, общая сумма нашей поддержки в 2025 году составит почти $8 млрд», - сказала Бренна на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Киеве.

Во время выступления она добавила, что за три года норвежские муниципалитеты приняли более 90 тыс. беженцев с Украины.