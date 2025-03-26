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Российский грузовой самолет совершил аварийную посадку в Новом Уренгое

First News Media21:00 - 26 / 03 / 2025
Российский грузовой самолет совершил аварийную посадку в Новом Уренгое

В аэропорту Нового Уренгоя аварийную посадку совершил грузовой самолет авиакомпании «Атран». Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и угодил в сугроб. Борт летел из Сабетты, сообщает telegram-канал Mash.

«Самая эпичная аварийная посадка прямиком из аэропорта Нового Уренгоя. Грузовой самолет авиакомпании „Атран“ выкатился за пределы ВПП и брюхом угодил в сугроб. На месте МЧС и скорая», — пишут авторы канала.

По данным источника, инцидент зафиксировали в 11:07 по московскому времени. Борт летел из международного аэропорта Сабетта. Предварительная причина — невыпуск шасси.

Как сообщает ТАСС, самолет Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Новый Уренгой, пострадавших нет. Источник ссылается на данные ЕДДС города. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров и опасного груза нет. Агентство URA.RU подготовило запрос в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.

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