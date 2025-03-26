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В Газе прошла акция протеста против ХАМАС

First News Media09:38 - Сегодня
В Газе прошла акция протеста против ХАМАС

В северной части сектора Газа состоялись массовые протестные акции, в которых приняли участие сотни палестинцев.

Участники демонстраций выражали недовольство действиями движения ХАМАС и требовали прекращения военного конфликта с Израилем, пишет The Guardian.

Это стало крупнейшим выступлением против ХАМАС в секторе Газа после атаки на юг Израиля 7 октября. Протесты, прошедшие в Бейт-Лахии через неделю после возобновления израильских бомбардировок, сопровождались критическими лозунгами в адрес ХАМАС, включая призывы к прекращению насилия и возвращению к миру.

Демонстранты собрались перед индонезийской больницей и несли плакаты с лозунгами, в числе которых были «Остановите войну» и «Мы хотим мира».

Источник: Gazeta.Ru

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