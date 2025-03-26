Рютте допустил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе

Членство Украины в НАТО не является частью обсуждаемого соглашения по завершению конфликта, однако не исключено, что оно возможно в более долгосрочной перспективе, заявил генсек альянса Марк Рютте в среду.

«Американцы заявили, что Украина не должна стать членом НАТО в рамках мирного соглашения (…) но это, конечно же, не касается того, что произойдет в будущем», — заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте подчеркнул, что в НАТО никогда не говорили о том, что Украина станет частью альянса в рамках потенциального соглашения о завершении конфликта. Он предложил «посмотреть, что случится в будущем».

Генсек отметил, что сотрудничество между Украиной и НАТО все еще является «очень интенсивным».