Трамп: Гренландия необходима США

Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности, Вашингтону необходимо ее заполучить.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Винсу Колианезе.

"Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны получить ее. И это остров, который с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции нам необходим, особенно в условиях нынешнего мира. И мы должны им обладать. И поэтому мне неприятно говорить об этом, но нам придется его заполучить", - отметил глава государства.

По его словам, это касается современных вооружений, кораблей.

"Это оживленное место. И это действительно то, чем мы должны обладать", - подчеркнул Трамп.