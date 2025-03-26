США призвали Турцию поддержать мир в Украине и на Южном Кавказе

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару поддержать мир в Украине и на Южном Кавказе, заявили в госдепартаменте.

«Государственный секретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить сотрудничество по ключевым вопросам безопасности и торговли. Он призвал Турцию поддержать мир в Украине и на Южном Кавказе», - сообщили в ведомстве.

Рубио также отметил прогресс в двусторонней торговле и призвал к еще большему экономическому партнерству двух стран.

Источник: РИА Новости