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Военкор российского Первого канала погибла на российско-украинской войне

First News Media12:10 - Сегодня
Военкор российского Первого канала погибла на российско-украинской войне

В Белгородской области погибла военкор российского Первого канала Анна Прокофьева, сообщил в Telegram-канале блогер Владимир Романов, на которого ссылается Gazeta.ru.

По его словам, журналистки не стало 26 марта во время выполнения редакционного задания. Блогер уточнил, что Прокофьева работала в Демидовке Краснояружского района. Официальной информации о смерти корреспондентки пока не поступало.

Незадолго до этого в зоне боевых действий погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, угодив под снаряд HIMARS.

Глава луганских сепаратистов Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек.

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