Товарооборот Азербайджана с Канадой вырос почти в 44 раза

Товарооборот Азербайджана с Канадой в январе-феврале текущего года составил $93,6 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это в 43,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт в Канаду составил $0,4 млн (+1,9 раза), импорт в Азербайджан - $93,2 млн (+48,2 раза).

В январе-февраля доля Канады в общем экспорте Азербайджана составила 0,01%, а в импорте – 2,25%.