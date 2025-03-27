МИД РФ: Франция не намерена уважать территориальную целостность Коморских Островов
Намерение Франции оборудовать на острове Майотта еще одну военную базу свидетельствует о нежелании Парижа уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов и решения ООН.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове [Майотта] как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа и наглядную демонстрацию его нежелания уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, его избирательного подхода к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН», - отметила она.
Источник: ТАСС
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