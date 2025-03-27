В Азербайджане раскрыто жестокое убийство, замаскированное под суицид

В селе Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики арестован подозреваемый в умышленном убийстве.

Как сообщает нахчыванское бюро AПA, в результате проведенного правоохранительными органами расследования было установлено, что мать двоих детей 25-летняя Айтадж Ибрагимли, которая, по первоначальной версии, покончила с собой, на самом деле была убита.

Согласно результатам следствия, супруг погибшей - 32-летний Азер Ибрагимли в результате семейного конфликта нанес жене телесные повреждения, а затем повесил ее, инсценировав самоубийство.

А.Ибрагимли был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию. Сегодня Садаракский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.