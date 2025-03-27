Захарова: Думаю, что в Ереване ощущают самопрактическую отдачу от участия в ЕАЭС

«Я думаю, что в Ереване ощущают самопрактическую отдачу от участия в ЕАЭС, осознают его значение для социально-экономической стабильности и безопасности страны».

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

Захарова отметила, что РФ и Армения также взаимодействуют на других международных площадках, в частности ООН: «Наши подходы в мировой повестке совпадают или близки. Ереван традиционно поддерживает и становится соавтором большинства российских резолюций. Но есть моменты, которые являются не разрешенными еще или требуют своего разрешения, для того, чтобы не наносили ущерб двухсторонним отношениям».