Турецкую аспирантку задержали и депортируют из США за пропалестинские акции - ВИДЕО

Сотрудники иммиграционной службы США задержали аспирантку Университета Тафтса Румейсу Озтюрк за участие в демонстрациях в поддержку Палестины, сообщает Yeni Şafak.

Иммиграционная служба заявила, что Озтюрк будет депортирована в ближайшее время.

Румейса Озтюрк окончила Колумбийский университет и в настоящее время обучается в аспирантуре Университета Тафтса. Вместе с другими студентами она опубликовала в университетской газете Tufts Daily статью, в которой утверждала, что атаки Израиля в секторе Газа представляют собой «геноцид» в соответствии с международным правом. Она также подчеркнула, что университеты не должны препятствовать проведению демонстраций в поддержку Палестины.

С 7 октября 2023 года студенты университетов по всей территории США продолжают организовывать демонстрации в поддержку Палестины, выражая протест против израильских атак в Газе. Полиция США жестко вмешивается в эти акции и применяет меры против протестующих.

Давление на пропалестинских студентов усилилось с приходом к власти администрации Дональда Трампа.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о своей безоговорочной поддержке Израиля и стала рассматривать демонстрации в поддержку Палестины как антисемитские действия. Это привело к усилению давления на участников студенческих акций и ускорению процессов депортации иностранных студентов из США.

Иммиграционная служба подтвердила, что Румейса Озтюрк будет депортирована в кратчайшие сроки.