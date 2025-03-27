 Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

First News Media16:10 - Сегодня
Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе застопорился из-за деструктивного влияния Запада, позиция Армении тоже нередко вызывает вопросы.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что для решения крайне важной задачи разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей на Южном Кавказе в соответствии с договоренностями на высшем уровне между лидерами России, Армении и Азербайджана, достигнутыми в период с 2020 по 2022 годы, была создана профильная трехсторонняя рабочая группа. «В ее рамках проделана огромная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного суверенитета», - констатировала она.

Вместе с тем, обратила внимание дипломат, в последнее время ситуация на этом треке осложнилась: «Мы видим деструктивное влияние западных стран, да и позиция армянских властей иногда, а порой и нередко вызывает у нас вопросы. И вот из-за этих двух факторов кооперация и сотрудничество в группе застопорились».

«Мы уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в упомянутой группе не только будет способствовать восстановлению транспортно-логистической системы Южного Кавказа, позволит вписать ее в более масштабные схемы перевозки грузов из Европы в Азию и обратно, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие Армении, Азербайджана и всего региона в целом»,- подчеркнула Захарова.

Источник: ТАСС

Поделиться:
107

Актуально

Политика

Президент: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в ...

Xроника

Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 17 градусов

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ...

Армения

Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Захарова: Думаю, что в Ереване ощущают самопрактическую отдачу от участия в ЕАЭС

Армянский депутат обвиняется в отмывании денег и незаконном присвоении земель

Оверчук: Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения не хочет возобновления работы комиссии по разблокированию коммуникаций с Азербайджаном

Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Армения и РФ обсудят новое соглашение по трансляции российских телеканалов

США отзовут своего посла в Армении – СМИ

Последние новости

Батискаф с россиянами затонул у побережья Хургады, сообщается о погибших

Сегодня, 16:30

Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Сегодня, 16:20

Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Сегодня, 16:10

В Билясуваре столкнулись два автомобиля: Есть пострадавшие

Сегодня, 16:00

Возбуждено уголовное дело по факту сноса жилого дома в Баку: Есть задержанные - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:57

Президент: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в истории

Сегодня, 15:50

Турецкую аспирантку задержали и депортируют из США за пропалестинские акции - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Президент Ильхам Алиев: Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам

Сегодня, 15:30

Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется возвращение в села Кенгерли, Хыдырлы

Сегодня, 15:10

Захарова: Думаю, что в Ереване ощущают самопрактическую отдачу от участия в ЕАЭС

Сегодня, 15:00

Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися во Франции и других странах Западной Европы - ФОТО

Сегодня, 14:50

В Азербайджане раскрыто жестокое убийство, замаскированное под суицид

Сегодня, 14:40

МИД РФ: Франция не намерена уважать территориальную целостность Коморских Островов

Сегодня, 14:20

Еще два азербайджанских шахматиста завоевали путевку на Кубок мира

Сегодня, 14:10

Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для Южного Кавказа и ЦА

Сегодня, 14:00

В Анкаре заявили, что будут рады возобновлению черноморской инициативы

Сегодня, 13:50

Армянский депутат обвиняется в отмывании денег и незаконном присвоении земель

Сегодня, 13:40

Завтра в Баку воздух прогреется до 17 градусов

Сегодня, 13:30

В Билясуваре произошло самоубийство

Сегодня, 13:20

Молдавские прокуроры попросили поместить главу Гагаузии под арест

Сегодня, 13:10
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25