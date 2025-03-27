Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе застопорился из-за деструктивного влияния Запада, позиция Армении тоже нередко вызывает вопросы.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что для решения крайне важной задачи разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей на Южном Кавказе в соответствии с договоренностями на высшем уровне между лидерами России, Армении и Азербайджана, достигнутыми в период с 2020 по 2022 годы, была создана профильная трехсторонняя рабочая группа. «В ее рамках проделана огромная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного суверенитета», - констатировала она.

Вместе с тем, обратила внимание дипломат, в последнее время ситуация на этом треке осложнилась: «Мы видим деструктивное влияние западных стран, да и позиция армянских властей иногда, а порой и нередко вызывает у нас вопросы. И вот из-за этих двух факторов кооперация и сотрудничество в группе застопорились».

«Мы уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в упомянутой группе не только будет способствовать восстановлению транспортно-логистической системы Южного Кавказа, позволит вписать ее в более масштабные схемы перевозки грузов из Европы в Азию и обратно, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие Армении, Азербайджана и всего региона в целом»,- подчеркнула Захарова.

Источник: ТАСС