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США хотят до 30 апреля добиться прекращения огня в Украине

First News Media16:50 - Сегодня
США хотят до 30 апреля добиться прекращения огня в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью добиться установления режима прекращения огня в Украине до 30 апреля - к сроку окончания первых 100 дней работы Трампа на посту главы государства, пишет британский журнал The Economist.

Издание называет 10 приоритетных направлений работы Трампа в первые 100 дней его президентства: окончание конфликта в Украине, закрытие южной границы США, начало масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов, введение пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов нефтегазодобычи, отмена решений предыдущей администрации по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных состязаниях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.

Из выполненных задач журнал выделил только одну - помилование 1,5 тыс. участников нападения на Капитолий. Это решение Трамп принял сразу после инаугурации 20 января. The Economist отмечает прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе США с Мексикой и «небольшой прогресс» в урегулировании конфликта в Украине.

Источник: РИА Новости

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