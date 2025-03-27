В Армении двух депутатов лишили неприкосновенности

Парламентское большинство удовлетворило ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян и позволило начать уголовное преследование в отношении независимого депутата Овика Агазаряна и депутата от оппозиционной фракции «Честь имею» Тарона Маркаряна. Соответствующее решение принято по итогам тайного голосования в парламенте.

Ранее глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян в беседе с журналистами заявил, что фракция обсудила и приняла решение удовлетворить ходатайство генерального прокурора и не препятствовать правосудию.

За лишение депутатской неприкосновенности Овика Агазаряна проголосовали 65 депутатов при 0 - против. За лишение депутатского иммунитета Тарона Маркаряна проголосовали 67 парламентариев, 2 - против.

С 26 марта в парламенте Армении обсуждается ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян о начале уголовного преследования в отношении Агазаряна. С 27 марта и обсуждался вопрос Тарона Маркаряна.

По части Агазаряна дело касается двух эпизодов: по первому, Агазарян якобы обещал другому лицу организовать экспорт по поддельным документам сельскохозяйственных животных. Экспорт должен был быть осуществлен путем подкупа должностных лиц Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. За организацию экспорта якобы 150-200 голов скота Агазарян намеревался взять с бизнесменов $200 -300 тыс. По второму эпизоду Агазарян требовал от гражданина Арама Мкртчяна взятку в размере $23 тыс и 300 тысяч драмов для организации сноса аварийного здания начальной школы № 136 в Ачапняке и организацию передачи территории под строительство жилого дома.

Что касается Тарона Маркаряна, то против него будет выдвинуто обвинение по разным статьям, связанным с отмыванием денег, превышением должностных полномочий, присвоением земельных участков в разные годы.

Источник: Sputnik Армения