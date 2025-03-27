«Тройка неизбранных» – Ален Симонян о бывших президентах Армении

Спикер парламента Ален Симонян назвал трех бывших президентов Армении «тройкой неизбранных». Об этом он заявил на брифинге в парламенте, передают армянские СМИ.

«Они - политические трупы. Ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не были избраны президентами ни разу. А Левон Тер-Петросян не был избран в 1996 году. Это «тройка неизбранных»,- отметил Симонян.

Пашинян 27 марта во время правительственного часа в парламенте заявил, что бывшие президенты навязывают ему капитуляцию. Он в очередной раз пригласил Левона Тер–Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на дебаты и в агрессивном тоне заявил, что «размажет их по стене», с которой «соскребут останки политических трупов».

Симонян заявил, что подтверждает слова Пашиняна и не осуждает их. Более того, сам иногда готов размазать по стенке своих оппонентов. На замечание журналистов, что офисы бывших президентов отреагировали на выступление Пашиняна, Симонян заявил, что у экс-президентов один путь – дебаты.

«Может ли один из трех бывших президентов пойти на содержательные дебаты? Мы все хорошо знаем их»,– отметил спикер НС.