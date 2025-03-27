Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что время снимать санкции с России еще не пришло.

Об этом он заявил по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления гарантий безопасности для Украины.

«Сейчас не время снимать санкции. Наоборот, мы обсудили, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США по привлечению России за стол переговоров через дальнейшее давление со стороны этой группы стран»,- сказал британский премьер.

Еще двумя результатами конструктивной встречи с участием представителей около 30 государств он назвал их решимость поддерживать Киев и тот факт, что они обсудили обеспечение мира в Украине, включая «план военных операций - будь то на земле, в воздухе или на море».

По итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде Кремль сообщил о договоренности по реализации черноморской инициативы, в том числе об обеспечении безопасности судоходства. Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с российских банков, обеспечивающих торговлю сельхозпродукцией и минеральными удобрениями.

Источник: ТАСС