 Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России

Себа Агаева18:20 - Сегодня
Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что время снимать санкции с России еще не пришло.

Об этом он заявил по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления гарантий безопасности для Украины.

«Сейчас не время снимать санкции. Наоборот, мы обсудили, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США по привлечению России за стол переговоров через дальнейшее давление со стороны этой группы стран»,- сказал британский премьер.

Еще двумя результатами конструктивной встречи с участием представителей около 30 государств он назвал их решимость поддерживать Киев и тот факт, что они обсудили обеспечение мира в Украине, включая «план военных операций - будь то на земле, в воздухе или на море».

По итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде Кремль сообщил о договоренности по реализации черноморской инициативы, в том числе об обеспечении безопасности судоходства. Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с российских банков, обеспечивающих торговлю сельхозпродукцией и минеральными удобрениями.

Источник: ТАСС

Поделиться:
128

Актуально

Политика

Президент: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в ...

Xроника

Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 17 градусов

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ...

В мире

Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России

В Армении трое сотрудников муниципалитета арестованы по делу о взятках

«Тройка неизбранных» – Ален Симонян о бывших президентах Армении

Путин наградил Ким Чен Ына

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Переговоры экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершились - ОБНОВЛЕНО

Землю накрыла самая мощная с начала года магнитная буря

Трамп пообещал остановить Путина

Байден намерен вернуться в политику - СМИ

Последние новости

Сколько было обращений в скорую помощь в праздничные дни в Азербайджане?

Сегодня, 20:00

Незаконная вырубка деревьев в столице нанесла ущерб на сумму 117 тыс манатов

Сегодня, 19:20

В Пакистане обсудили инвестиционные проекты с Азербайджаном

Сегодня, 18:40

Премьер Британии призвал не снимать, а усиливать санкции против России

Сегодня, 18:20

В Армении трое сотрудников муниципалитета арестованы по делу о взятках

Сегодня, 18:00

«Тройка неизбранных» – Ален Симонян о бывших президентах Армении

Сегодня, 17:38

В Баку автомобиль упал в вырытый под строительство здания котлован, есть пострадавший - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Путин наградил Ким Чен Ына

Сегодня, 17:20

Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников

Сегодня, 17:11

В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:06

В Армении двух депутатов лишили неприкосновенности

Сегодня, 17:04

США хотят до 30 апреля добиться прекращения огня в Украине

Сегодня, 16:50

В Джалилабаде столкнулись легковые автомобили, один человек погиб, трое пострадали

Сегодня, 16:40

Батискаф с россиянами затонул у побережья Хургады, сообщается о погибших

Сегодня, 16:30

Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Сегодня, 16:20

Захарова: Запад тормозит разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Сегодня, 16:10

В Билясуваре столкнулись два автомобиля: Есть пострадавшие

Сегодня, 16:00

Возбуждено уголовное дело по факту сноса строительной компанией Melissa Group жилого дома в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:57

Президент: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в истории

Сегодня, 15:50

Турецкую аспирантку задержали и депортируют из США за пропалестинские акции - ВИДЕО

Сегодня, 15:40
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25