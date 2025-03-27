Незаконная вырубка деревьев в столице нанесла ущерб на сумму 117 тыс манатов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности провели расследование по поводу поступившей жалобы о вырубке деревьев на территории старого Azon Zavod по улице Шарифзаде в Ясамальском районе.

Как сообщили в Госслужбе, в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены ЖСК Avant Group, проводившим строительные работы на вышеупомянутой территории.

В результате этих действий природе был нанесен ущерб в размере 117 060 манатов.

По факту составлен акт. Собранные материалы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.