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В ходе протестов в Турции задержано 1879 человек

First News Media21:00 - Сегодня
В ходе протестов в Турции задержано 1879 человек

С 19 марта до сегодняшнего дня в ходе протестов в Турции задержаны 1879 человек.

Об этом написал министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в соцсети X.

Министр сообщил, что 260 из них были арестованы, а в отношении 468 были приняты решения о судебном надзоре.

"В отношении 662 из них ведутся расследования. 489 из них были освобождены", - сказал Йерликая.

Напомним, что 19 марта Стамбульская генеральная прокуратура вынесла постановление о задержании 7 подозреваемых, в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата, главы муниципалитета Шишли Расула Эмраха Шахана, по обвинению в содействии террористической организации РПК.

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