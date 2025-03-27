Египетская делегация направляется в Катар для переговоров по Газе
Египетская делегация отправляется в Доху для продолжения консультаций по освобождению израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках переходного периода.
Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно информации, в состав делегации входят высокопоставленные должностные лица сил безопасности страны.
Ожидается, что они также обсудят со своими катарскими коллегами вопрос возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
51