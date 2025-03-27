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Трамп объявил о введении пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили

First News Media09:13 - Сегодня
Трамп объявил о введении пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили

США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Guardian.

Он подчеркнул, что цель данной меры заключается в стимулировании возвращения автомобильного производства в США. По его словам, компании уже возвращаются в страну, чтобы не платить пошлины, производства начали искать площадки для строительства заводов.

В качестве примера Трамп привел японскую компанию Honda, которая планирует построить предприятия в штате Индиана.

Президент США добавил, что указ о введении пошлин планируется подписать сегодня, он вступит в силу с 2 апреля, а взимания начнутся уже на следующий день.

Источник: Gazeta.Ru

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