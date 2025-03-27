Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским рыболовецким судном, сообщает пресс-служба военно-морских сил острова.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, полученные повреждения никак не повлияли на безопасность судоходства.

«Военный корабль «Чжунхэ» во время выполнения миссия 27 марта ... столкнулся с китайским рыболовецким судном «Миньляньюй 61756» в морской акватории примерно в 45 морских милях (83,3 км) от порта города Тайчжун», — говорится в сообщении ВМС Тайваня.

Источник: Gazeta.Ru