Личные данные советников Трампа утекли в сеть

Личные данные ряда советников президента СШАДональда Трампа оказались в сети. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

В сети появились телефоны, адреса электронных почт и пароли людей из команды Трампа.

В материале говорится, что утечка касается помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард, главы Пентагона Пита Хегсета и других.

Журнал изучил информацию коммерческих систем поиска частных лиц и опубликованные в интернете данные.

Некоторые номера и электронные адреса до сих пор используются. Они связаны с профилями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Linkedin, учетными записями в хостинге Dropbox и приложениях отслеживающих данные о беге.

Spiegel заявил, что его расследование указывает на серьезные пробелы в США с обеспечением безопасности на фоне скандала с обсуждением военной операции в мессенджере.

На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йеменев закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки.

Источник: Газета.ру