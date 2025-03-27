Зеленский: Европу за столом переговоров с РФ будут представлять Британия и Франция

Украинская позиция четкая и она предусматривает присутствие Европы за столом переговоров по окончанию войны.

Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с лидерами стран в Париже.

"Мы не рассматриваем альтернатив, это наша четкая позиция. Европа очень большая и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров. Сегодня мы все договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания. Макрон и Стармер. Я считаю, что это также важно. И мы хотим этот сигнал передать другим партнерам, безусловно Соединенным штатам Америки. И я думаю, что каждый из таких саммитов будет нам более четко показывать наши шаги", - сказал он.

Зеленский добавил, что во время встречи в Париже у каждого лидера страны был свой взгляд. Однако всех их объединяла идея поддержки и предоставления гарантий безопасности Украине.