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В Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту

First News Media22:30 - 27 / 03 / 2025
В Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту

В Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа.

Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако нескольким пассажирам выжить не удалось, в том числе двоим детям, передает Лента.ру.

Крушение батискафа произошло в километре от берега в курортном городе Хургада около 10:00 27 марта. Из-за затопления на борту началась паника, 45 туристов, в том числе 15 детей, пытались одновременно выбраться из салона, заполнявшегося водой. Члены экипажа открыли оба выхода, но из-за паники и давки не все смогли спастись.

Некоторое время после случившегося перевернувшийся батискаф был на плаву, затем пошел на дно и затонул на глубине 20 метров. На помощь россиянам прибыли туристические катера, находившиеся поблизости. Гиды и туристы помогали пострадавшим выбираться из воды.

Всего на борту находились 45 туристов и члены экипажа. По разным данным, погибли не менее пяти человек, в том числе двое детей, еще 18 получили травмы, 9 из них находятся в больнице в критическом состоянии.

В Генконсульстве России в египетском курортном городе заявили, что судьба некоторых граждан выясняется.

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