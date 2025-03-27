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Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медикаменты

First News Media11:00 - Сегодня
Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медикаменты

Соединенные Штаты планируют ввести пошлины на импортные медикаменты, что позволит вернуть производство лекарств на американскую территорию, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что ввод пошлин на медикаменты вернет фармацевтическую промышленность в США. Трамп подчеркнул, что в Америке сейчас ничего не производится, так как все делается за рубежом, в основном в КНР и Ирландии.

По словам Трампа, эта мера направлена на сокращение зависимости Соединенных Штатов от иностранных поставок жизненно важных препаратов.

Источник: Gazeta.Ru

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