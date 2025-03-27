В Чехии взорвался завод по производству боеприпасов

На складе завода по металлообработке и производству боеприпасов, расположенного близ города Поличка в 135 км к востоку от Праги произошел взрыв.

Об этом передает dw.com.

В результате по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения и был доставлен на вертолете в больницу, сообщили спасательные службы.

Полиция оцепила зону инцидента и перекрыла улицы, весь персонал предприятия эвакуирован. Представитель компании со ссылкой на предварительные данные назвал наиболее вероятной причиной взрыва техническую ошибку в процессе производства.

По данным СМИ, взрыв произошел на складе холдинга STV Invest, где хранилось взрывчатое вещество тротил (тринитротолуол, ТНТ). Среди прочего на заводе близ Полички производят артиллерийские боеприпасы. Кроме того, компания занимается ремонтом и модернизацией старых боевых машин пехоты, танков и гаубиц, а в гражданском секторе специализируется на дверных системах для автобусов.

Источник: РИА Новости