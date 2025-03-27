Россию и Беларусь заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве

К гибели военнослужащих США во время учений на территории Литвы могут быть причастны спецслужбы России и Беларуси.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство Baltic News Service (BNS).

По сведениям, имеющимся у BNS, эта версия активно обсуждается в Литве и Соединенных Штатах. Подозрения вызваны тем, что американские военные погибли недалеко от литовско-белорусской границы. Каких-либо доказательств агентство не привело.

27 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рюттезаявил, что четверо военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве.

26 марта сообщалось, что в городе Пабрадев Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль. Командование армии США в Европе заявило, что обнаружило под водой бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

Источник: Газета.ру