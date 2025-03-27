США приостанавливают выплату взносов в ВТО - СМИ

Власти США приняли решение приостановить выплату взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО) на 2025 и 2026 год в рамках усилий, направленных на сокращение государственных расходов.

Как передает РТ, такую информацию приводит агентство Reuters, ссылаясь на источники, по словам которых представители США сообщили о своём решении 4 марта на заседании по бюджету ВТО.

Отмечается также, что в ВТО разрабатывают запасной план на случай длительной паузы в финансировании со стороны США.

В начале марта сообщалось, что власти Канады подали иск в ВТО против таможенных пошлин, введённых США.