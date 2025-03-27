«Цитирует кремлевские нарративы»: Зеленский обвинил спецпосланника Трампа в замедлении мирного процесса

Высказывания спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа не приближают урегулирование конфликта в Украине.

Такое мнение в беседе с французским телеканалом France 2 высказал президент республики Владимир Зеленский. Глава государства убежден, что в словах Уиткоффа прослеживаются «кремлевские нарративы».

Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также считает, что Уиткофф ослабляет давление США на Россию. По его словам, Киев старается «исправлять информационное поле». Политик подчеркнул, что США и Украина обмениваются правдивой информацией на уровне разведок, однако Уиткофф очень этому мешает. Киев не хочет, чтобы у Москвы было много помощников, отметил Зеленский.

Источник: РИА Новости